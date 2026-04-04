Un dimanche au potager Maison de la Vie Rurale Sèvremont
Un dimanche au potager Maison de la Vie Rurale Sèvremont dimanche 5 juillet 2026.
Sèvremont
Un dimanche au potager
Maison de la Vie Rurale La Bernardière La Flocellière Sèvremont Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-08-02 12:00:00
Date(s) :
2026-07-05 2026-08-02
Le CPIE vous propose une visite guidée de ses éco-jardins.
Seul, en famille ou entre amis, venez découvrir ou redécouvrir cet espace ouvert et libre toute l’année. Arpentez la colline des sens, découvrez le jardin des enfants, sentez les odeurs des aromates, observez les nombreuses petites bêtes installées dans les mares. Une balade au cours de laquelle vos sens seront mis en éveil.
Un véritable terrain d’aventure pour petits et grands. Pour finir la visite, une dégustation des saveurs du jardin vous sera proposée. .
Maison de la Vie Rurale La Bernardière La Flocellière Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 77 14 contact@cpie-sevre-bocage.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The CPIE offers a guided tour of its eco-gardens.
L’événement Un dimanche au potager Sèvremont a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges
À voir aussi à Sèvremont (Vendée)
- visite commentée des éco -jardins du CPIE Sèvre et bocage, CPIE Sèvre et bocage, Sèvremont 7 juin 2026
- Rendez-vous aux jardins CPIE Sèvre et Bocage Maison de la Vie Rurale Sèvremont 7 juin 2026
- Apéro Tour vol. 27 Sèvremont 16 juin 2026
- Coupe du Monde FRANCE vs IRAK Sèvremont 22 juin 2026
- Coupe du Monde NORVÈGE vs FRANCE Sèvremont 26 juin 2026