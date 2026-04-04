Un dimanche au potager Maison de la Vie Rurale Sèvremont

Sèvremont

Un dimanche au potager

Maison de la Vie Rurale La Bernardière La Flocellière Sèvremont Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-08-02 12:00:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-08-02

Le CPIE vous propose une visite guidée de ses éco-jardins.

Seul, en famille ou entre amis, venez découvrir ou redécouvrir cet espace ouvert et libre toute l’année. Arpentez la colline des sens, découvrez le jardin des enfants, sentez les odeurs des aromates, observez les nombreuses petites bêtes installées dans les mares. Une balade au cours de laquelle vos sens seront mis en éveil.

Un véritable terrain d’aventure pour petits et grands. Pour finir la visite, une dégustation des saveurs du jardin vous sera proposée. .

Maison de la Vie Rurale La Bernardière La Flocellière Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 77 14 contact@cpie-sevre-bocage.com

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English :

The CPIE offers a guided tour of its eco-gardens.

L’événement Un dimanche au potager Sèvremont a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges