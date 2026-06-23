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Détente musicale Sèvremont

Détente musicale Sèvremont samedi 11 juillet 2026.

Adresse
Place du Commerce
Ville
85700 Sèvremont
Département
Vendée
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Sèvremont

Détente musicale

Place du Commerce Sèvremont Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Détente musicale oragnisée par la Médiathèque de Sèvremont
Prenez une pause et laissez-vous bercer par une playlist choisie spécialement pour vous relaxer.

Sur inscription.   .

Place du Commerce Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 9 73 45 71 30  biblio.sevremont@paysdepouzauges.fr

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English :

Musical event organized by the S%E8vremont Media Library

L’événement Détente musicale Sèvremont a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges

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