Détente musicale Sèvremont
Détente musicale Sèvremont samedi 11 juillet 2026.
Sèvremont
Détente musicale
Place du Commerce Sèvremont Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Détente musicale oragnisée par la Médiathèque de Sèvremont
Prenez une pause et laissez-vous bercer par une playlist choisie spécialement pour vous relaxer.
Sur inscription. .
Place du Commerce Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 9 73 45 71 30 biblio.sevremont@paysdepouzauges.fr
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English :
Musical event organized by the S%E8vremont Media Library
L’événement Détente musicale Sèvremont a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges
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