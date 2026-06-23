Sèvremont

Détente musicale

Place du Commerce Sèvremont Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Détente musicale oragnisée par la Médiathèque de Sèvremont

Prenez une pause et laissez-vous bercer par une playlist choisie spécialement pour vous relaxer.

Sur inscription. .

Place du Commerce Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 9 73 45 71 30 biblio.sevremont@paysdepouzauges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Musical event organized by the S%E8vremont Media Library

L’événement Détente musicale Sèvremont a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges