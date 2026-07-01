Informations pratiques

Le Pompidou

BALADE ET CONTES

Can de l’Hospitalet Le Pompidou Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Annie propose des contes traditionnels, inventés, mêlés à des histoires de vies. Une invitation au voyage avec ça et là, des mots en occitan. Venez avec vos souliers et vos oreilles grandes ouvertes. Réservations indispensables, places limitées, prix libre

Cet été, Annie posera ses histoires au détour des sentiers, pour le plus grand plaisir de nos oreilles curieuses. Contes traditionnels, inventés, mêlés à des histoires de vies. Une invitation au voyage avec ça et là, des mots en occitan.

Petits et grands se laisseront emporter dans un voyage conté, fait de rêve et de nature.

Une marche accessible au plus grand nombre, sur un itinéraire soigneusement choisi.

Venez avec vos souliers et vos oreilles grandes ouvertes.

Réservations indispensables, places limitées, prix libre. .

Can de l’Hospitalet Le Pompidou 48110 Lozère Occitanie +33 6 60 88 54 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Annie presents traditional tales, made-up stories, and stories drawn from real life. An invitation to journey with “%E7a” and “%E0,” words in Occitan. Come with your shoes on and your ears wide open. Reservations are required; space is limited; pay what you can.

L’événement BALADE ET CONTES Le Pompidou a été mis à jour le 2026-07-09 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère