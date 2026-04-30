Balade et goûter en forêt autour de La Vôge-les-Bains Office de tourisme La Vôge-les-Bains
lundi 21 septembre 2026 · Office de tourisme · La Vôge-les-Bains
Informations pratiques
La Vôge-les-Bains
Balade et goûter en forêt autour de La Vôge-les-Bains
Office de tourisme 3 avenue André Demazure La Vôge-les-Bains Vosges
Tarif : – – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-09-21 14:30:00
fin : 2026-09-21 17:00:00
Date(s) :
2026-09-21 2026-10-12
Qu’est ce qu’une forêt ? Venez découvrir en marchant ce formidable écosystème. Que ce soit d’un point de vue naturaliste, historique, écologique, la forêt possède mille facettes et nous apporte aussi sérénité et détente.
Et cerise sur le gâteau, une dégustation de produits vosgiens est offerte.
Partez accompagné d’Albane pour une balade sans difficulté ( maximum 6 km ) avec peu de dénivelé pour prendre un bon bol d’air et une dose de bonne humeur! .
Bonnes chaussures conseillées. Départ Office de Tourisme de Bains-les-BainsTout public
12 .
Office de tourisme 3 avenue André Demazure La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 36 31 75 tourisme.lavogelesbains@epinal.fr
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English :
What is a forest? Come and discover this wonderful ecosystem on foot. Whether from a naturalistic, historical or ecological point of view, the forest has a thousand facets and brings us serenity and relaxation.
And the icing on the cake is a tasting of Vosges products.
Join Albane for a gentle stroll (maximum 6 km) with little change in altitude, for a breath of fresh air and a dose of good cheer!
Good shoes recommended. Departure from Bains-les-Bains Tourist Office
L’événement Balade et goûter en forêt autour de La Vôge-les-Bains La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-22 par OT EPINAL ET SA REGION
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