Informations pratiques

Camiers

Balade et pique nique au coucher de soleil

Esplanade Sainte Cécile Camiers Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Balade et pique-nique au coucher de soleil, encadrés par le service des sports. Rendez-vous devant l’église de Camiers à 19h30. Prévoir votre pique-nique, vos chaussures de marche, des vêtements adaptés ainsi qu’une gourde. Gratuit. Accessible à partir de 16 ans avec autorisation parentale. .

Esplanade Sainte Cécile Camiers 62176 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 84 72 18 officedetourisme@camiers.fr

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English :

L’événement Balade et pique nique au coucher de soleil Camiers a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Camiers-Sainte Cécile