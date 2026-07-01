Balade et pique nique au coucher de soleil Camiers
jeudi 23 juillet 2026 · Camiers
Informations pratiques
Camiers
Balade et pique nique au coucher de soleil
Esplanade Sainte Cécile Camiers Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Balade et pique-nique au coucher de soleil, encadrés par le service des sports. Rendez-vous devant l’église de Camiers à 19h30. Prévoir votre pique-nique, vos chaussures de marche, des vêtements adaptés ainsi qu’une gourde. Gratuit. Accessible à partir de 16 ans avec autorisation parentale. .
Esplanade Sainte Cécile Camiers 62176 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 84 72 18 officedetourisme@camiers.fr
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English :
L’événement Balade et pique nique au coucher de soleil Camiers a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Camiers-Sainte Cécile
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