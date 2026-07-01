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AGENDA · Camiers

Soirée concert avec Monokini Camiers

samedi 25 juillet 2026 · Camiers

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Adresse
Esplanade de Sainte-Cécile
Ville
62176 Camiers
Département
Pas-de-Calais
Tarif

Camiers

Soirée concert avec Monokini

Esplanade de Sainte-Cécile Camiers Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Le groupe rétro Monokini c’est l’énergie brute des années 60 ! Avec leurs rythmes endiablés et leurs guitares électriques, ces musiciens font vibrer le public dans un tourbillon de twist ! Dress code années 60.
Rendez-vous sur l’esplanade à partir de 21h30.   .

Esplanade de Sainte-Cécile Camiers 62176 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 84 72 18  officedetourisme@camiers.fr

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English :

L’événement Soirée concert avec Monokini Camiers a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de Tourisme de Camiers-Sainte Cécile

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