Balade et récolte sonore au Domaine du Costil Lieu-dit Le Costil Sap-en-Auge

Informations pratiques

Sap-en-Auge

Balade et récolte sonore au Domaine du Costil

Lieu-dit Le Costil Domaine Sauvage Le Costil Sap-en-Auge Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Ancrer notre démarche dans le territoire des Vallées d’Auge et du Merlerault est pour nous une nécessité.

C’est dans cette zone de tête de bassin — là où naissent la Touques et les affluents de l’Orne — que le tarissement des sources devient un enjeu concret.

Notre projet propose de transformer le silence annoncé de ces eaux en une présence sonore vibratoire, construite avec et pour les habitants.

> En partenariat avec Le Domaine sauvage Le Costil, l’Ehpad Audelin Lejeune, l’école de Sap-en-Auge, .

Lieu-dit Le Costil Domaine Sauvage Le Costil Sap-en-Auge 61470 Orne Normandie +33 6 52 73 50 72 coordination.lesartsimprovises@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade et récolte sonore au Domaine du Costil

L’événement Balade et récolte sonore au Domaine du Costil Sap-en-Auge a été mis à jour le 2026-08-24 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault