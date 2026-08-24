Balade et récolte sonore au Domaine du Costil Lieu-dit Le Costil Sap-en-Auge
dimanche 11 octobre 2026 · Lieu-dit Le Costil · Sap-en-Auge
Informations pratiques
Sap-en-Auge
Balade et récolte sonore au Domaine du Costil
Lieu-dit Le Costil Domaine Sauvage Le Costil Sap-en-Auge Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Ancrer notre démarche dans le territoire des Vallées d’Auge et du Merlerault est pour nous une nécessité.
C’est dans cette zone de tête de bassin — là où naissent la Touques et les affluents de l’Orne — que le tarissement des sources devient un enjeu concret.
Notre projet propose de transformer le silence annoncé de ces eaux en une présence sonore vibratoire, construite avec et pour les habitants.
> En partenariat avec Le Domaine sauvage Le Costil, l’Ehpad Audelin Lejeune, l’école de Sap-en-Auge, .
Lieu-dit Le Costil Domaine Sauvage Le Costil Sap-en-Auge 61470 Orne Normandie +33 6 52 73 50 72 coordination.lesartsimprovises@orange.fr
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English : Balade et récolte sonore au Domaine du Costil
L’événement Balade et récolte sonore au Domaine du Costil Sap-en-Auge a été mis à jour le 2026-08-24 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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