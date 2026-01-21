De la mairie à l’église et après…

Place du Marché Sap-en-Auge Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 14:00:00

fin : 2026-09-13 17:30:00

Date(s) :

2026-09-13

Visite du centre bourg (les halles, la mairie et l’église), exposition de menus traditionnels des communions solennelles et des mariages, et confection de poule au pot artisanale. Vin d’honneur et dégustation de produits locaux.

> Réservation obligatoire .

Place du Marché Sap-en-Auge 61470 Orne Normandie +33 6 03 87 05 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : De la mairie à l’église et après…

L’événement De la mairie à l’église et après… Sap-en-Auge a été mis à jour le 2026-01-21 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault