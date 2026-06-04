Spectacle musical Octobre Rose Salle des Fêtes Sap-en-Auge
Spectacle musical Octobre Rose Salle des Fêtes Sap-en-Auge samedi 3 octobre 2026.
Sap-en-Auge
Spectacle musical Octobre Rose
Salle des Fêtes Rue Hubert Laniel Sap-en-Auge Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03 22:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Spectacle musical au profit du Centre François Baclesse pour la lutte contre le cancer du sein.
> Réservation conseillée.
> Don libre. .
Salle des Fêtes Rue Hubert Laniel Sap-en-Auge 61470 Orne Normandie +33 7 89 08 38 06 herve.houdy@wanadoo.fr
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English : Spectacle musical Octobre Rose
L’événement Spectacle musical Octobre Rose Sap-en-Auge a été mis à jour le 2026-06-04 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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