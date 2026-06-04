Spectacle musical Octobre Rose Salle des Fêtes Sap-en-Auge

Sap-en-Auge

Spectacle musical Octobre Rose

Salle des Fêtes Rue Hubert Laniel Sap-en-Auge Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03 22:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Spectacle musical au profit du Centre François Baclesse pour la lutte contre le cancer du sein.

> Réservation conseillée.

> Don libre. .

Salle des Fêtes Rue Hubert Laniel Sap-en-Auge 61470 Orne Normandie +33 7 89 08 38 06 herve.houdy@wanadoo.fr

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English : Spectacle musical Octobre Rose

L’événement Spectacle musical Octobre Rose Sap-en-Auge a été mis à jour le 2026-06-04 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault