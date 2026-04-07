Nocturne chauves-souris Lieu-dit Le Costil Sap-en-Auge
Nocturne chauves-souris Lieu-dit Le Costil Sap-en-Auge samedi 29 août 2026.
Sap-en-Auge
Nocturne chauves-souris
Lieu-dit Le Costil Domaine Sauvage Le Costil Sap-en-Auge Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 21:00:00
fin : 2026-08-29 23:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Venez découvrir les modes de vie des chauves-souris et tenter de les observer dans la nuit, en compagnie d’un spécialiste, promis elles ne vous mordront pas !
N’oubliez pas votre lampe frontale !
> Prix libre
> Réservation obligatoire .
Lieu-dit Le Costil Domaine Sauvage Le Costil Sap-en-Auge 61470 Orne Normandie contact@lecostil.com
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English : Nocturne chauves-souris
L’événement Nocturne chauves-souris Sap-en-Auge a été mis à jour le 2026-04-07 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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