Nocturne chauves-souris Lieu-dit Le Costil Sap-en-Auge

Sap-en-Auge

Nocturne chauves-souris

Lieu-dit Le Costil Domaine Sauvage Le Costil Sap-en-Auge Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 21:00:00

fin : 2026-08-29 23:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Venez découvrir les modes de vie des chauves-souris et tenter de les observer dans la nuit, en compagnie d’un spécialiste, promis elles ne vous mordront pas !

N’oubliez pas votre lampe frontale !

> Prix libre

> Réservation obligatoire .

Lieu-dit Le Costil Domaine Sauvage Le Costil Sap-en-Auge 61470 Orne Normandie contact@lecostil.com

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English : Nocturne chauves-souris

L’événement Nocturne chauves-souris Sap-en-Auge a été mis à jour le 2026-04-07 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault