A la découverte des champignons et parasites de plantes Lieu-dit Le Costil Sap-en-Auge

Sap-en-Auge

A la découverte des champignons et parasites de plantes

Lieu-dit Le Costil Domaine Sauvage Le Costil Sap-en-Auge Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 14:00:00

fin : 2026-10-04 17:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Venez découvrir les micros champignons parasites des plantes, tout un monde d’interactions minuscules !

> Gratuit

> Réservation obligatoire .

Lieu-dit Le Costil Domaine Sauvage Le Costil Sap-en-Auge 61470 Orne Normandie contact@lecostil.com

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English : A la découverte des champignons et parasites de plantes

L’événement A la découverte des champignons et parasites de plantes Sap-en-Auge a été mis à jour le 2026-04-07 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault