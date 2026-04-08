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Jazz sous les cerisiers Rue du Grand Jardin Sap-en-Auge

Jazz sous les cerisiers Rue du Grand Jardin Sap-en-Auge samedi 15 août 2026.

Lieu : Rue du Grand Jardin

Adresse : Domaine du Grand Jardin

Ville : 61470 Sap-en-Auge

Département : Orne

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Sap-en-Auge

Jazz sous les cerisiers

Rue du Grand Jardin Domaine du Grand Jardin Sap-en-Auge Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 14:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Concert de jazz sous les merisiers.

> Buvette et pâtisseries sur place   .

Rue du Grand Jardin Domaine du Grand Jardin Sap-en-Auge 61470 Orne Normandie +33 2 33 35 25 89  asso.grandjardin@orange.fr

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English : Jazz sous les cerisiers

L’événement Jazz sous les cerisiers Sap-en-Auge a été mis à jour le 2026-04-08 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault

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