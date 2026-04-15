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Courses Hippiques à Sap en Auge Lieu-dit La Fontaine Sap-en-Auge

Courses Hippiques à Sap en Auge Lieu-dit La Fontaine Sap-en-Auge dimanche 30 août 2026.

Lieu : Lieu-dit La Fontaine

Adresse : Hippodrome de La Fontaine

Ville : 61470 Sap-en-Auge

Département : Orne

Début : dimanche 30 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Sap-en-Auge

Courses Hippiques à Sap en Auge

Lieu-dit La Fontaine Hippodrome de La Fontaine Sap-en-Auge Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 11:00:00
fin : 2026-08-30 20:00:00

Date(s) :
2026-08-30

Courses hippiques de trot sur un hippodrome de campagne qui a conservé tout son charme.
Animations diverses, jeux pour les enfants.
Restauration sur réservation.

> Tout public.   .

Lieu-dit La Fontaine Hippodrome de La Fontaine Sap-en-Auge 61470 Orne Normandie +33 2 33 39 41 85  f.feuillet@wanadoo.fr

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English : Courses Hippiques à Sap en Auge

L’événement Courses Hippiques à Sap en Auge Sap-en-Auge a été mis à jour le 2026-04-15 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault

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