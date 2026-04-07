Balade mycologique avec un spécialiste Lieu-dit Le Costil Sap-en-Auge

Sap-en-Auge

Balade mycologique avec un spécialiste

Lieu-dit Le Costil Domaine Sauvage Le Costil Sap-en-Auge Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-01 14:00:00

fin : 2026-11-01 17:00:00

Date(s) :

2026-11-01

Venez découvrir le monde secret des champignons avec le mycologue Florent Boittin.

Vous ne repartirez pas avec de quoi faire une omelette mais avec pleins de nouvelles connaissances sur ce monde souterrain !

> Prix libre

> Réservation obligatoire .

Lieu-dit Le Costil Domaine Sauvage Le Costil Sap-en-Auge 61470 Orne Normandie contact@lecostil.com

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English : Balade mycologique avec un spécialiste

L’événement Balade mycologique avec un spécialiste Sap-en-Auge a été mis à jour le 2026-04-07 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault