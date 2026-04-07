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Balade mycologique avec un spécialiste Lieu-dit Le Costil Sap-en-Auge

Balade mycologique avec un spécialiste Lieu-dit Le Costil Sap-en-Auge dimanche 1 novembre 2026.

Lieu : Lieu-dit Le Costil

Adresse : Domaine Sauvage Le Costil

Ville : 61470 Sap-en-Auge

Département : Orne

Début : dimanche 1 novembre 2026

Fin : dimanche 1 novembre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Sap-en-Auge

Balade mycologique avec un spécialiste

Lieu-dit Le Costil Domaine Sauvage Le Costil Sap-en-Auge Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-01 14:00:00
fin : 2026-11-01 17:00:00

Date(s) :
2026-11-01

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> Prix libre
> Réservation obligatoire   .

Lieu-dit Le Costil Domaine Sauvage Le Costil Sap-en-Auge 61470 Orne Normandie   contact@lecostil.com

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English : Balade mycologique avec un spécialiste

L’événement Balade mycologique avec un spécialiste Sap-en-Auge a été mis à jour le 2026-04-07 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault

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