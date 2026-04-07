Balade mycologique avec un spécialiste Lieu-dit Le Costil Sap-en-Auge
Balade mycologique avec un spécialiste Lieu-dit Le Costil Sap-en-Auge dimanche 1 novembre 2026.
Sap-en-Auge
Balade mycologique avec un spécialiste
Lieu-dit Le Costil Domaine Sauvage Le Costil Sap-en-Auge Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-01 14:00:00
fin : 2026-11-01 17:00:00
Date(s) :
2026-11-01
Venez découvrir le monde secret des champignons avec le mycologue Florent Boittin.
Vous ne repartirez pas avec de quoi faire une omelette mais avec pleins de nouvelles connaissances sur ce monde souterrain !
> Prix libre
> Réservation obligatoire .
Lieu-dit Le Costil Domaine Sauvage Le Costil Sap-en-Auge 61470 Orne Normandie contact@lecostil.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade mycologique avec un spécialiste
L’événement Balade mycologique avec un spécialiste Sap-en-Auge a été mis à jour le 2026-04-07 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
À voir aussi à Sap-en-Auge (Orne)
- Sortie nature A la découverte des grenouilles et tritons Lieu-dit Le Costil Sap-en-Auge 26 avril 2026
- Rando Gourmande Rue du Grand Jardin Sap-en-Auge 14 mai 2026
- A la découverte des orchidées sauvages Sap-en-Auge 6 juin 2026
- Comice Agricole du Canton de Vimoutiers Rue du Grand Jardin Sap-en-Auge 13 juin 2026
- La Nuit des Forêts Lieu-dit Le Costil Sap-en-Auge 20 juin 2026