Balade famille Pistes et indices Carnuta Jupilles

Jupilles

Balade famille Pistes et indices

Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 10:30:00

fin : 2026-08-26 12:30:00

Date(s) :

2026-08-26

Balade famille Pistes et indices

A chaque pas, la forêt révèle ses habitants… Observez les empreintes et indices qu’ils laissent derrière eux, apprenez à pister les animaux et résolvez les petits mystères de leur passage. Une aventure ludique et immersive pour petits et grands.

En famille. Réservation obligatoire. .

Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31

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English :

Family outing Tracks and clues

L’événement Balade famille Pistes et indices Jupilles a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Vallée du Loir