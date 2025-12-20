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Balade famille Pistes et indices Carnuta Jupilles

Balade famille Pistes et indices Carnuta Jupilles mercredi 26 août 2026.

Lieu : Carnuta

Adresse : 2 Rue Bourg Ancien

Ville : 72500 Jupilles

Département : Sarthe

Début : mercredi 26 août 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 5 5 5

Jupilles

Balade famille Pistes et indices

Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:30:00
fin : 2026-08-26 12:30:00

Date(s) :
2026-08-26

Balade famille Pistes et indices
A chaque pas, la forêt révèle ses habitants… Observez les empreintes et indices qu’ils laissent derrière eux, apprenez à pister les animaux et résolvez les petits mystères de leur passage. Une aventure ludique et immersive pour petits et grands.

En famille. Réservation obligatoire.   .

Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31 

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English :

Family outing Tracks and clues

L’événement Balade famille Pistes et indices Jupilles a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Vallée du Loir

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