Balade famille Pistes et indices Carnuta Jupilles
Balade famille Pistes et indices Carnuta Jupilles mercredi 26 août 2026.
Jupilles
Balade famille Pistes et indices
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:30:00
fin : 2026-08-26 12:30:00
Date(s) :
2026-08-26
Balade famille Pistes et indices
A chaque pas, la forêt révèle ses habitants… Observez les empreintes et indices qu’ils laissent derrière eux, apprenez à pister les animaux et résolvez les petits mystères de leur passage. Une aventure ludique et immersive pour petits et grands.
En famille. Réservation obligatoire. .
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31
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English :
Family outing Tracks and clues
L’événement Balade famille Pistes et indices Jupilles a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Vallée du Loir
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