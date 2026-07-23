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AGENDA · Bourbonne-les-Bains

Balade fluorescence Sortie nocturne aux torches UV. Bourbonne-les-Bains

mardi 18 août 2026 · Bourbonne-les-Bains

Balade fluorescence Sortie nocturne aux torches UV. Bourbonne-les-Bains

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Adresse
Office de tourisme de Bourbonne-les-Bains.
Ville
52400 Bourbonne-les-Bains
Département
Haute-Marne
Tarif
13 13 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Bourbonne-les-Bains

Balade fluorescence Sortie nocturne aux torches UV.

Office de tourisme de Bourbonne-les-Bains. Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

Tout public
Les ultra-violets, invisibles à l’oeil nu, dotent pourtant les matériaux et être vivants qui y sont sensibles, d’incroyables couleurs et lumières. C’est la fluorescence. Équipez de torches UV, partez à la découverte de ce phénomène naturel fascinant lors de cette balade nocturne guidée par Yohann Thubin, médiateur scientifique et guide naturaliste.   .

Office de tourisme de Bourbonne-les-Bains. Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71  bourbonnelesbains@attractivite52.fr

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English :

L’événement Balade fluorescence Sortie nocturne aux torches UV. Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-23 par Antenne de Bourbonne-les-Bains

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