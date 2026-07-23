Balade fluorescence Sortie nocturne aux torches UV. Bourbonne-les-Bains
mardi 18 août 2026 · Bourbonne-les-Bains
Informations pratiques
Bourbonne-les-Bains
Balade fluorescence Sortie nocturne aux torches UV.
Office de tourisme de Bourbonne-les-Bains. Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : 13 – 13 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Tout public
Les ultra-violets, invisibles à l’oeil nu, dotent pourtant les matériaux et être vivants qui y sont sensibles, d’incroyables couleurs et lumières. C’est la fluorescence. Équipez de torches UV, partez à la découverte de ce phénomène naturel fascinant lors de cette balade nocturne guidée par Yohann Thubin, médiateur scientifique et guide naturaliste. .
Office de tourisme de Bourbonne-les-Bains. Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr
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English :
L’événement Balade fluorescence Sortie nocturne aux torches UV. Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-23 par Antenne de Bourbonne-les-Bains
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