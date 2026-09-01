Balade forestière Le brâme du cerf La Petite-Pierre

Informations pratiques

La Petite-Pierre

Balade forestière Le brame du cerf

lieu précis a définir La Petite-Pierre Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 19:30:00

fin : 2026-10-03 22:00:00

Date(s) :

2026-09-26 2026-09-30 2026-10-03

À l’écoute du brame du cerf avec les conseils et enseignements de Paul.

-COMPLET 3 OCTOBRE- Sortie supplémentaire le mercredi 30 septembre

À la tombée du jour, partez à la découverte du cerf élaphe et de son fascinant brame.

Avant la balade, un atelier animé par Paul, vous permettra de mieux comprendre son rythme de vie, ses habitudes et les secrets de cette période unique, grâce à la manipulation de bois, crânes ou encore indices de présence. Paul vous dévoilera ainsi tous les secrets et les étapes de parade lors du brâme.

Puis, direction le cœur de la forêt pour une immersion en silence. À l’écoute des craquements et des puissants brames qui résonnent entre les arbres. Laissez-vous transporter dans l’univers sauvage du cerf.

Une expérience immersive, éthique et respectueuse de cette période cruciale. .

lieu précis a définir La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 6 58 93 61 68 animationadventure.obringer@gmail.com

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English :

%C0 Listening to the deer’s bellow with Paul’s advice and teachings.

L’événement Balade forestière Le brame du cerf La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre