Le Faouët

Balade géologique à Sainte-Barbe

Place des Halles Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Balade avec un géologue pour découvrir les roches locales, comprendre l’évolution du paysages et les singularités architecturales de Sainte-Barbe. .

Place des Halles Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 6 23 73 13 83

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English :

L’événement Balade géologique à Sainte-Barbe Le Faouët a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan