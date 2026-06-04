Balade géologique à Sainte-Barbe Le Faouët
Balade géologique à Sainte-Barbe Le Faouët lundi 13 juillet 2026.
Le Faouët
Balade géologique à Sainte-Barbe
Place des Halles Le Faouët Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Balade avec un géologue pour découvrir les roches locales, comprendre l’évolution du paysages et les singularités architecturales de Sainte-Barbe. .
Place des Halles Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 6 23 73 13 83
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English :
L’événement Balade géologique à Sainte-Barbe Le Faouët a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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