Meeting aérien Guiscriff scaer

Keranna Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 10:30:00

fin : 2026-07-26 18:30:00

Date(s) :

2026-07-26

Deuxième édition du meeting aérien de Guiscriff avec au programme des avions qui ont marqué l’histoire de l’aviation civil et militaire Caudron, Fouga magister, DC3, des avions de collection Nanchang, yak..et des avions exceptionnels L39, BD5J

Un plateau avion exceptionnel pour le public du centre Bretagne.

L’équipe de voltige de l’armée de l’air et de l’espace nous fera l’honneur d’être présent avec Florent ODDON double champion du monde.

Un spectacle pour tous avec une envie de partager notre passion et transmettre et préserver notre patrimoine .

Keranna Le Faouët 56560 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 08 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Meeting aérien Guiscriff scaer Le Faouët a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan