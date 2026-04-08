Balade gourmande à Crouttes RDV au Domaine de la Galotière Crouttes

Crouttes

Balade gourmande à Crouttes

RDV au Domaine de la Galotière Lieu-dit La Galotière Crouttes Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 14:00:00

fin : 2026-07-17 17:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Balade gourmande sur les chemins de randonnée en pays de Crouttes à la découverte des produits du terroir.

Au programme, randonnée commentée à travers champs et sur les sentiers balisés avec explication des secrets de fabrication des produits du terroir, découverte du village de Crouttes, dégustation des fromages de la Fromagerie de Beaumoncel à la ferme du Val Danière, commentaires sur le bocage normand, visite et dégustation de cidre à la Galotière.

Activité de 3h30 environ dont 1h20 de randonnée soit 4km dénivelé de 90m.

Prévoir des chaussures de marche.

> A partir de 8 ans.

> Max 25 personnes

> Inscription obligatoire par téléphone ou sur la billetterie en ligne

Programme détaillé

14h Accueil des randonneurs à la Galotière

14h10 15h10 Balade commentée

15h10- 15h45 Dégustation à la ferme du Val Danière

15h45 16h15 Balade

16h15 17h Visite et dégustation à la Galotière .

RDV au Domaine de la Galotière Lieu-dit La Galotière Crouttes 61120 Orne Normandie +33 2 33 67 49 42

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English : Balade gourmande à Crouttes

L’événement Balade gourmande à Crouttes Crouttes a été mis à jour le 2026-04-08 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault