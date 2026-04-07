Soirée Cocktail au Domaine de la Galotière Lieu-dit La Galotière Crouttes

Crouttes

Soirée Cocktail au Domaine de la Galotière

Lieu-dit La Galotière Domaine de la Galotière Crouttes Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

L’association Douce Amère revient cet été et vous propose une soirée cocktails au Domaine de La Galotière.

Au programme des concerts, de la restauration sur place, des cocktails maison avec les produits du domaine.

Une belle soirée en perspective !

FOCUS SUR LA PROGRAMMATION

ZIT Une pop décomplexée portée par des textes forts, intimes et mélancoliques, avec une touche de glamour Voilà ce qui définit l’univers de la jeune révélation Normande ZIT . Artiste extra locale, cette crouttésienne a récemment fait la première partie de Sam Sauvage (Révélation masculine aux Victoires de la musique).

Rougir Formé en 2023 par Maela et Colin, rougir est un duoalternatif Saint-Lois à la frontière entre l’électro, le rock et la pop. Inspirés par Jeanne Aded, Bones UK ou encore Billie Eilish, Rougir s’est formé sa propre identité avec une musique intense et entraînante, marquée par l’entremêlement des chœurs, de prods electro et de riffs de guitare. La voix de Maela, puissante et profonde, sublime l’univers introspectif de Rougir où se mêlent douceur, rage et transe.

Une soirée gratuite, pour danser sous les pommiers ! .

Lieu-dit La Galotière Domaine de la Galotière Crouttes 61120 Orne Normandie +33 2 33 39 05 98 juliette@festivaldouceamere.fr

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English : Soirée Cocktail au Domaine de la Galotière

L’événement Soirée Cocktail au Domaine de la Galotière Crouttes a été mis à jour le 2026-04-07 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault