Balade découverte des vergers en tracteur Lieu-dit La Galotière Crouttes
Balade découverte des vergers en tracteur Lieu-dit La Galotière Crouttes lundi 6 juillet 2026.
Crouttes
Balade découverte des vergers en tracteur
Lieu-dit La Galotière Domaine de la Galotière Crouttes Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 15:00:00
fin : 2026-07-06 15:30:00
Date(s) :
2026-07-06
> Tous les lundis, du 6 juillet au 25 août <
Venez découvrir la production cidricole à la Galotière tout en faisant un voyage sur une remorque.
Jean-Luc et Pierre vous feront visiter les vergers en vous donnant toutes les explications, de la plantation à la récolte.
> Tout public
> Durée 30 mn
> Sur réservation .
Lieu-dit La Galotière Domaine de la Galotière Crouttes 61120 Orne Normandie +33 2 33 39 05 98 lagalotiere@free.fr
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English : Balade découverte des vergers en tracteur
L’événement Balade découverte des vergers en tracteur Crouttes a été mis à jour le 2026-04-07 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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