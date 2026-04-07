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Balade découverte des vergers en tracteur Lieu-dit La Galotière Crouttes

Balade découverte des vergers en tracteur Lieu-dit La Galotière Crouttes lundi 20 juillet 2026.

Lieu : Lieu-dit La Galotière

Adresse : Domaine de la Galotière

Ville : 61120 Crouttes

Département : Orne

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : lundi 20 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Crouttes

Balade découverte des vergers en tracteur

Lieu-dit La Galotière Domaine de la Galotière Crouttes Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 15:00:00
fin : 2026-07-20 15:30:00

Date(s) :
2026-07-20

> Tous les lundis, du 6 juillet au 25 août < Venez découvrir la production cidricole à la Galotière tout en faisant un voyage sur une remorque. Jean-Luc et Pierre vous feront visiter les vergers en vous donnant toutes les explications, de la plantation à la récolte. > Tout public
> Durée 30 mn
> Sur réservation   .

Lieu-dit La Galotière Domaine de la Galotière Crouttes 61120 Orne Normandie +33 2 33 39 05 98  lagalotiere@free.fr

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English : Balade découverte des vergers en tracteur

L’événement Balade découverte des vergers en tracteur Crouttes a été mis à jour le 2026-04-07 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault

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