Balade découverte des vergers en tracteur Lieu-dit La Galotière Crouttes

Crouttes

Balade découverte des vergers en tracteur

Lieu-dit La Galotière Domaine de la Galotière Crouttes Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 15:00:00

fin : 2026-07-13 15:30:00

Date(s) :

2026-07-13

> Tous les lundis, du 6 juillet au 25 août < Venez découvrir la production cidricole à la Galotière tout en faisant un voyage sur une remorque. Jean-Luc et Pierre vous feront visiter les vergers en vous donnant toutes les explications, de la plantation à la récolte. > Tout public

> Durée 30 mn

> Sur réservation .

Lieu-dit La Galotière Domaine de la Galotière Crouttes 61120 Orne Normandie +33 2 33 39 05 98 lagalotiere@free.fr

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English : Balade découverte des vergers en tracteur

L’événement Balade découverte des vergers en tracteur Crouttes a été mis à jour le 2026-04-07 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault