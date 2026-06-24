Portes ouvertes et inauguration de la ferme pédagogique GAEC Choisnard Crouttes
mardi 14 juillet 2026 · GAEC Choisnard · Crouttes
Informations pratiques
Crouttes
Portes ouvertes et inauguration de la ferme pédagogique
GAEC Choisnard 7 route de Launay Crouttes Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 15:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Inauguration de la ferme pédagogique pour la préservation des races normandes.
Au programme
– Découverte des plantations à travers les pâtures des vaches (4 kms).
– Visite de la ferme.
– Découverte de la traite de nos vaches avec le rot (carrousel).
– Rencontre et échange avec les éleveurs.
– Rencontre des chiens de troupeaux.
> A partir de 15h0
> Restauration sur place le soir réservation souhaitée grillades de bœuf normand (de notre élevage), apéritif offert. .
GAEC Choisnard 7 route de Launay Crouttes 61120 Orne Normandie +33 6 84 96 11 23 gaecchoisnard@outlook.fr
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English : Portes ouvertes et inauguration de la ferme pédagogique
L’événement Portes ouvertes et inauguration de la ferme pédagogique Crouttes a été mis à jour le 2026-06-24 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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