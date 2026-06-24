Portes ouvertes et inauguration de la ferme pédagogique GAEC Choisnard Crouttes

Informations pratiques

Crouttes

Portes ouvertes et inauguration de la ferme pédagogique

GAEC Choisnard 7 route de Launay Crouttes Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 15:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Inauguration de la ferme pédagogique pour la préservation des races normandes.

Au programme

– Découverte des plantations à travers les pâtures des vaches (4 kms).

– Visite de la ferme.

– Découverte de la traite de nos vaches avec le rot (carrousel).

– Rencontre et échange avec les éleveurs.

– Rencontre des chiens de troupeaux.

> A partir de 15h0

> Restauration sur place le soir réservation souhaitée grillades de bœuf normand (de notre élevage), apéritif offert. .

GAEC Choisnard 7 route de Launay Crouttes 61120 Orne Normandie +33 6 84 96 11 23 gaecchoisnard@outlook.fr

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English : Portes ouvertes et inauguration de la ferme pédagogique

L’événement Portes ouvertes et inauguration de la ferme pédagogique Crouttes a été mis à jour le 2026-06-24 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault