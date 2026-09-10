Balade gourmande à Villefranche-de-Lauragais, Commune de Villefranche de Lauragais, Villefranche-de-Lauragais

Informations pratiques

Balade gourmande à Villefranche-de-Lauragais Samedi 19 septembre, 15h30 Commune de Villefranche de Lauragais Haute-Garonne

Gratuit. Sur réservation. Rendez-vous Square de Gaulle .

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Profitez d’une balade gourmande unique à l’occasion des Journées européennes du patrimoine !

Plongez dans l’histoire de la gastronomie locale tout en dégustant les spécialités proposées par les commerçants de Villefranche-de-Lauragais. Du salé au sucré, cette promenade vous invite à découvrir les saveurs, les traditions et le savoir-faire du Lauragais.

Que vous soyez fin gourmet ou simplement curieux, cette expérience promet un moment convivial et gourmand, entre patrimoine, histoire et art de vivre.

Commune de Villefranche de Lauragais 31290 Villefranche-de-Lauragais Villefranche-de-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie https://www.lauragais-tourisme.fr/les-incontournables/villefranche-de-lauragais/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 57 09 68 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@lauragaistourisme.fr »}] Bien positionnée sur un axe de communication important entre Toulouse et la mer Méditerranée, Villefranche-de-Lauragais a de tout temps été un lieu de passage incontournable du Midi toulousain. La ville doit son rayonnement historique aux âges d’or du pastel et du blé en Lauragais, mais également à la proximité du canal du Midi.

Profitez d’une balade gourmande unique à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine !

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