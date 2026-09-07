Visite guidée : découvrez Villefranche-de-Lauragais à travers l’histoire de ses rues, Commune de Villefranche de Lauragais, Villefranche-de-Lauragais
dimanche 20 septembre 2026 · Commune de Villefranche de Lauragais · Villefranche-de-Lauragais
Informations pratiques
Visite guidée : découvrez Villefranche-de-Lauragais à travers l’histoire de ses rues Dimanche 20 septembre, 15h30 Commune de Villefranche de Lauragais Haute-Garonne
Gratuit. Sans inscription. Rendez-vous place Gambetta.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Idéalement située sur un axe de communication majeur entre Toulouse et la mer Méditerranée, Villefranche-de-Lauragais a toujours été un lieu de passage incontournable du Midi toulousain. La ville doit son rayonnement historique aux âges d’or du pastel et du blé en Lauragais, ainsi qu’à la proximité du canal du Midi.
À l’occasion de cette visite guidée inédite d’une heure, retracez le passé de la ville et découvrez les secrets qui se cachent derrière les noms de ses rues.
Commune de Villefranche de Lauragais 31290 Villefranche-de-Lauragais Villefranche-de-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie https://www.lauragais-tourisme.fr/les-incontournables/villefranche-de-lauragais/ Bien positionnée sur un axe de communication important entre Toulouse et la mer Méditerranée, Villefranche-de-Lauragais a de tout temps été un lieu de passage incontournable du Midi toulousain. La ville doit son rayonnement historique aux âges d’or du pastel et du blé en Lauragais, mais également à la proximité du canal du Midi.
Bien positionnée sur un axe de communication important entre Toulouse et la mer Méditerranée, Villefranche-de-Lauragais a de tous temps été un lieu de passage incontournable du Midi toulousain. La du…
© Lauragais Tourisme
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