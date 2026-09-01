PIZZAIOLO TOUR 3 MONTAGNE NOIRE PIZZERIA DEL PAIS Villefranche-de-Lauragais

Informations pratiques

Villefranche-de-Lauragais

PIZZAIOLO TOUR 3 MONTAGNE NOIRE

PIZZERIA DEL PAIS 100 Avenue de la Fontasse Villefranche-de-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Une balade moto conviviale au cœur de la Montagne Noire, mêlant passion de la route, partage et esprit solidaire.

Prenez la route de la Montagne Noire pour une journée placée sous le signe du plaisir de rouler et de la convivialité. Au guidon de votre moto, vous découvrirez les paysages de ce territoire lors du Pizzaiolo Tour 3, une sortie pensée pour les amateurs de deux-roues et les moments de partage.

Tout au long de la journée, vous profiterez d’une ambiance chaleureuse autour de la passion de la moto. Le rendez-vous se prolonge autour d’un repas et d’un moment convivial entre participants. Cette édition soutient également une association engagée auprès des enfants, ajoutant une dimension solidaire à l’événement.

Que vous soyez habitué des balades moto ou simplement à la recherche d’une sortie entre passionnés, laissez-vous porter par l’esprit de découverte et de camaraderie de cette escapade en Montagne Noire.

L’inscription comprends le repas du midi avec boissons et dessert, le sticker officiel et l’apéro de fin de journée. Le petit-déjeuner est offert. 20 .

PIZZERIA DEL PAIS 100 Avenue de la Fontasse Villefranche-de-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 80 31 96 pizzeria.del.pais@outlook.fr

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English :

A fun motorcycle ride through the heart of the Montagne Noire, combining a love of the open road, camaraderie, and a spirit of solidarity.

L’événement PIZZAIOLO TOUR 3 MONTAGNE NOIRE Villefranche-de-Lauragais a été mis à jour le 2026-09-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE