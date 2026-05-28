Revel

BALADE GOURMANDE AU RÉSERVOIR

Avenue Paul Riquet Revel Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 11:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Balade commentée au coeur du système d’alimentation

Le temps d’un dimanche, le Réservoir du canal du Midi à Revel accueille la musique classique et célèbre les saveurs du vin. Une expérience originale qui invite à flâner, écouter et déguster…

Sous la direction de Charles d’Hubert, les musiciens vous entraînent dans une déambulation musicale, ponctuée d’une dégustation de vins commentée par Jeanne Le Goff, violoniste et œnologue. Une rencontre rare entre deux arts qui se répondent et se subliment, à savourer en toute convivialité.

3 séances auront lieu le Dimanche 07 juin à 11h, 16h puis 18h.

Les places sont à réserver en ligne sur notre site web. .

Avenue Paul Riquet Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Guided tour of the feeding system

L’événement BALADE GOURMANDE AU RÉSERVOIR Revel a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE