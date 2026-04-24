Balade gourmande aux Vergers du Muscardin, Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage, Athis-Val-de-Rouvre

Balade gourmande aux Vergers du Muscardin Mardi 14 juillet, 10h30 Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Orne

Gratuit. Dès 6 ans. Pique-nique à prévoir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-14T10:30:00+02:00 – 2026-07-14T14:00:00+02:00

Fin : 2026-07-14T10:30:00+02:00 – 2026-07-14T14:00:00+02:00

Découvrez les Vergers du Muscardin : des petits fruits et aromates transformés sur place en confitures et autres douceurs. La visite se poursuivra jusqu’au bord de la Rouvre pour profiter du marché sur le site de la Maison du Paysage. Circuit de 5km. Dès 6 ans.

Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Le Moulin Ségrie-fontaine Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 80 33 18 46 »}]

Découvrez les Vergers du Muscardin : des petits fruits et aromates transformés sur place en confitures et autres douceurs. verger muscardin

Marine ricaud