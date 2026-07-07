Balade gourmande Centre Social Val’Mauges La Pommeraye Mauges-sur-Loire

Informations pratiques

Mauges-sur-Loire

Balade gourmande Centre Social Val’Mauges

La Pommeraye La Girauderie Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 09:00:00

fin : 2026-07-21 16:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Parcourez les chemins ruraux de La Pommeraye à pied lors d’une randonnée jalonnée de visites d’exploitations et de dégustations locales.

Le Centre Social Val’Mauges, situé à La Pommeraye, organise une journée de marche et de découverte du terroir réservée aux adolescents et aux adultes. Cette animation propose de lier l’exercice physique à la rencontre des producteurs locaux.

Le programme comprend un itinéraire pédestre d’environ 8 kilomètres à travers la campagne. Ce parcours est ponctué par des visites de fermes et des dégustations de produits locaux, avec la possibilité d’acheter des produits directement sur place auprès des professionnels.

Pour cette sortie, les marcheurs doivent s’équiper de bonnes chaussures, d’un chapeau, d’une gourde et apporter leur propre pique-nique.

L’activité est accessible uniquement sur inscription. .

La Pommeraye La Girauderie Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 77 74 29 accueil@centresocial-valmauges.fr

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English :

Explore the rural trails of La Pommeraye on foot during a hike that includes stops at local farms and tastings of regional specialties.

L’événement Balade gourmande Centre Social Val’Mauges Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-02 par Pôle Tourisme ôsezMauges