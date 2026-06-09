Visites guidées du Musée des Métiers Place de l’Eglise Mauges-sur-Loire mardi 7 juillet 2026.

Mauges-sur-Loire

Visites guidées du Musée des Métiers

Place de l’Eglise Musée des Métiers Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 10.5 – 10.5 – 10.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 15:30:00

fin : 2026-08-04 17:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-28 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-21

Venez (re)découvrir le Musée des Métiers accompagnés d’un.e médiateur.ice passionné.e !

Tous les mardis, jeudis et vendredis, du 7 juillet au 28 août 2026, le Musée des Métiers vous propose des visites guidées générales ou thématiques sur demande. Laissez-vous guider par un.e guide à travers le musée, à la découverte des métiers d’artisanat et de la vie quotidienne aux XIXe et XXe siècles. .

Place de l’Eglise Musée des Métiers Mauges-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 24 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and (re)discover the Musée des Métiers with a passionate mediator!

L’événement Visites guidées du Musée des Métiers Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-04 par Pôle Tourisme ôsezMauges