Stage de Natation AquaLoire La Pommeraye Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Stage de Natation AquaLoire

La Pommeraye 11 Rue du Chanoine Brillouet Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 61.2 – 61.2 – 61.2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:00:00

fin : 2026-07-15 09:45:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31

Permettez à vos enfants d’acquérir les bases de la natation en toute confiance grâce aux stages d’été organisés par la piscine AquaLoire.

Durant les vacances d’été, du 6 juillet jusqu’à la fin du mois d’août, la piscine AquaLoire propose des stages de natation spécifiquement destinés aux enfants débutants et non-nageurs (à partir de 6 ans).

Ces sessions permettent d’apprendre à se mettre en sécurité et d’acquérir les mouvements de base pour devenir autonome dans le milieu aquatique. L’apprentissage se fait en petits groupes de 8 enfants maximum pour garantir un accompagnement personnalisé.

Stage à la semaine uniquement séances de 45 minutes du lundi au vendredi

Les inscriptions et le règlement s’effectuent directement auprès de l’accueil de la piscine. .

La Pommeraye 11 Rue du Chanoine Brillouet Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 47 14 45

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English :

Let your children learn the basics of swimming with confidence thanks to the summer courses organized by the AquaLoire pool.

L’événement Stage de Natation AquaLoire Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges