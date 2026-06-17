Atelier pizzaïolo au Moulin de l’Epinay LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Atelier pizzaïolo au Moulin de l’Epinay

LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT 3 l’Epinay Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 9.5 – 9.5 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-28 11:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Tous les mardis à 10h pendant les vacances d’été, venez mettre la main à la pâte et préparer votre pizza cuite au feu de bois que vous pourrez déguster sur place* !

L’occasion de découvrir de nouvelles recettes et de partager un moment convivial entre familles tout en apprenant le métier de meunier et les techniques de fabrication de la farine.

Durée

Atelier uniquement 1h

Atelier avec visite guidée 2h

L’atelier peut être suivi de la visite guidée du Moulin pour compléter l’expérience.

Age requis 3 ans et +

De 3 à 5 ans en duo avec le parent; à partir de 6 ans en autonomie sous la supervision du parent

Pour les familles soit l’adulte participe à l’atelier et réalise lui aussi son petit pain (payant), soit l’adulte aide et accompagne son enfant et l’atelier est gratuit pour l’adulte.

Les enfants mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

*Si vous désirez déguster sur place et que vous, l’adulte, ne préparez pas votre pizza, pensez à amener votre pique-nique en complément pour déjeuner avec votre enfant sur l’aire de pique-nique dédiée.

RESERVATION OBLIGATOIRE (en ligne ou par téléphone). .

LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT 3 l’Epinay Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 73 33 contact1@moulinepinay.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every Tuesday at 10 a.m. during summer vacation, come get your hands dirty and make your own wood-fired pizza, which you can enjoy right here*!

L’événement Atelier pizzaïolo au Moulin de l’Epinay Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-25 par Pôle Tourisme ôsezMauges