Spectacle La Croqueuse de Contes La Grande Monnerie Mauges-sur-Loire mercredi 22 juillet 2026.

Mauges-sur-Loire

Spectacle La Croqueuse de Contes

La Grande Monnerie Botz-en-Mauges Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Évadez-vous en famille à travers ce spectacle surprenant

Une autrice devait vous lire ses Abel histoires, mais…. Malheur Ses héros ont disparu ! Partez avec elle à la recherche d’Abel et Alba, perdus dans le monde imaginaire. Pour les sortir de là, il vous faudra déjouer les plans de la Croqueuse de Contes avant qu’il ne soit trop tard. Serez vous à la hauteur ?

Un spectacle familial d’environ 45 minutes qui plait aux enfants et aux parents. (recommandé à partir de 5 ans)

Pour le tournage de sa bande annonce, Harmony est à la recherche d’un public pour assister au spectacle La Croqueuse de Contes .

La Grande Monnerie Botz-en-Mauges Mauges-sur-Loire 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 87 59 53 20 contact@l-abel-histoire.com

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English :

%C9Take your family on a journey %E0 through this surprising show

L’événement Spectacle La Croqueuse de Contes Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-17 par Pôle Tourisme ôsezMauges