Micro-Folie conférence en direct du Grand Palais Japonisme, collectionneurs et artistes du XIXe siècle Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Micro-Folie conférence en direct du Grand Palais Japonisme, collectionneurs et artistes du XIXe siècle

Saint-Florent-le-Vieil 2 Rue Charles de Rennéville Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Conférence en direct du Grand Palais proposée gratuitement à la Micro-Folie Mauges-sur-Loire

L’ouverture du Japon de l’ère Meiji au XIXe siècle est à l’origine des contacts entre Occident et Japon.

Les Expositions universelles prennent le relais des voyageurs, et révèleront aux collectionneurs et artistes, la puissance colorée et décorative de l’art japonais,

entraînant une vague de japonisme en France.

Réservation conseillée. .

Saint-Florent-le-Vieil 2 Rue Charles de Rennéville Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 46 36 microfolie@mauges-sur-loire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Live conference from the Grand Palais offered free of charge at Micro-Folie Mauges-sur-Loire

L’événement Micro-Folie conférence en direct du Grand Palais Japonisme, collectionneurs et artistes du XIXe siècle Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-04 par Pôle Tourisme ôsezMauges