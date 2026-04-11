Spectacle d’improvisation avec Les Fêlés du Buccal à la Drain’Guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Spectacle d’improvisation avec Les Fêlés du Buccal à la Drain’Guette

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 18:00:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Partagez un moment d’humour et de spontanéité avec une troupe d’improvisation locale sur les rives de l’Èvre.

La Drain’Guette, votre guinguette de plein air installée sur la base nautique de Notre-Dame-du-Marillais, continue d’animer ses fins de week-end sous les arbres. Ce site ombragé, bien connu des amateurs de La Loire à Vélo et des marcheurs, s’impose au fil de la saison comme un joli spot pour le théâtre d’improvisation dans l’Ouest. En accueillant de nombreuses troupes venues de différents horizons pour des spectacles en participation libre, l’établissement cultive une ambiance artistique simple et accessible.

Pour ce rendez-vous dominical, la scène accueille les voisins du territoire avec la troupe Les Fêlés du Buccal , venue de La Boutouchère, de 18h à 19h. Les comédiens relèveront le défi de créer des histoires instantanées et pleines d’esprit sous les yeux des spectateurs. Pendant que le public profite des reparties de la troupe et des boissons locales, le parc à gosses reste ouvert avec ses jeux et ses tracteurs pour le bonheur des plus jeunes.

Dès 18h, le foodtruck Le four qui roule s’installe sur la base nautique pour proposer ses fouaces traditionnelles. Ce service vient enrichir l’offre habituelle de planches apéritives de la guinguette, offrant une formule parfaite pour prolonger la soirée de manière gourmande et conviviale au bord de l’eau. .

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 36 79 74

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English :

Share a moment of humor and spontaneity with a local improv troupe on the banks of the river Èvre.

L’événement Spectacle d’improvisation avec Les Fêlés du Buccal à la Drain’Guette Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges