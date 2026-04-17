Théâtre de l’Èvre L’Ecume des Maux Notre-Dame du Marillais Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Théâtre de l’Èvre L’Ecume des Maux

Notre-Dame du Marillais 133 Rue du vieux bourg Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 17:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Par la poésie du mouvement et de la fantaisie du théâtre d’objets, ce spectacle rend hommage à la noblesse du métier d’infirmière l’Art de soigner.

L’ Écume des Maux met en scène les prouesses quotidiennes d’une infirmière, pendant une nuit de garde (gérer l’humain, la technique, le stress, les protocoles…) nous rappelant le rôle absolument essentiel des soignants.

La variation miniature du théâtre d’objets offre une originalité joyeuse qui allège la densité poignante du témoignage où la réalité frôle le monde de l’absurdie.

Tout public 1h .

Notre-Dame du Marillais 133 Rue du vieux bourg Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 53 20 20 21 contact@theatredelevre.fr

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English :

Through the poetry of movement and the fantasy of object theater, this show pays tribute to the nobility of nursing: the Art of caring.

L’événement Théâtre de l’Èvre L’Ecume des Maux Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-17 par Pôle Tourisme ôsezMauges