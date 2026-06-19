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BALADE GOURMANDE COTEAUX DU GIENNOIS 17 JUILLET 2026 à BONNY SUR LOIRE BORDS DE CHEUILLE Bonny-sur-Loire

BALADE GOURMANDE COTEAUX DU GIENNOIS 17 JUILLET 2026 à BONNY SUR LOIRE BORDS DE CHEUILLE Bonny-sur-Loire

BALADE GOURMANDE COTEAUX DU GIENNOIS 17 JUILLET 2026 à BONNY SUR LOIRE BORDS DE CHEUILLE Bonny-sur-Loire vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : BORDS DE CHEUILLE

Adresse : 45420 BONNY SUR LOIRE Chemin de la Cheuille

Ville : Bonny-sur-Loire

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

BALADE GOURMANDE COTEAUX DU GIENNOIS 17 JUILLET 2026 à BONNY SUR LOIRE BORDS DE CHEUILLE Bonny-sur-Loire Vendredi 17 juillet, 18h30

DECOUVERTE ET DEGUSTATION – VISITE COMMENTEE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-17T18:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-17T23:59:00.000+02:00

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BORDS DE CHEUILLE 45420 BONNY SUR LOIRE Chemin de la Cheuille Bonny-sur-Loire


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