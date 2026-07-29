Informations pratiques

Athée-sur-Cher

Balade gourmande en bateau

Athée-sur-Cher Indre-et-Loire

Tarif : 19 – 19 – EUR

19

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 18:00:00

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30

les mercredis soirs

Juillet 19h00 / Août 18h30 / Septembre 18h00

Départ garanti pour 6 personnes ou sur demande pour les groupes.

Embarquement près de la ville de Bléré sur une toue cabanée, bateau traditionnel à fond plat, pour 2 à 3h de balade. Vous partagerez les connaissances de nos ba

les mercredis soirs

Juillet 19h00 / Août 18h30 / Septembre 18h00

Départ garanti pour 6 personnes ou sur demande pour les groupes.

Embarquement près de la ville de Bléré sur une toue cabanée, bateau traditionnel à fond plat, pour 2 à 3h de balade. Vous partagerez les connaissances de nos bateliers qui vous raconteront l’histoire du Cher et vous expliqueront le fonctionnement et l’ingéniosité des barrages à aiguilles, inventés en 1834. Vous découvrirez une flore et une faune diversifiées, des maisons typiques, des moulins, manoirs et châteaux accrochés sur les flancs ainsi que le charme des

écluses manuelles et des maisons éclusières.

Tout en contemplant les lueurs du soleil couchant, vous goûterez les spécialités locales en accord mets et vins

Tarifs par personne:

Adultes 49€, E 19 .

Athée-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 49 92 73 82 contact@terreettresorsdetouraine.fr

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English :

Wednesday evenings

July: 7:00 p.m. / August: 6:30 p.m. / September: 6:00 p.m.

Guaranteed departure for 6 people or upon request for groups.

Board near the town of Bléré on a “toue cabanée,” a traditional flat-bottomed boat, for a 2- to 3-hour cruise. You’ll learn from our boat

L’événement Balade gourmande en bateau Athée-sur-Cher a été mis à jour le 2026-07-24 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER