Balade gourmande en bateau Athée-sur-Cher
mercredi 29 juillet 2026 · Athée-sur-Cher
Informations pratiques
Athée-sur-Cher
Balade gourmande en bateau
Athée-sur-Cher Indre-et-Loire
Tarif : 19 – 19 – EUR
19
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:00:00
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30
les mercredis soirs
Juillet 19h00 / Août 18h30 / Septembre 18h00
Départ garanti pour 6 personnes ou sur demande pour les groupes.
Embarquement près de la ville de Bléré sur une toue cabanée, bateau traditionnel à fond plat, pour 2 à 3h de balade. Vous partagerez les connaissances de nos ba
les mercredis soirs
Juillet 19h00 / Août 18h30 / Septembre 18h00
Départ garanti pour 6 personnes ou sur demande pour les groupes.
Embarquement près de la ville de Bléré sur une toue cabanée, bateau traditionnel à fond plat, pour 2 à 3h de balade. Vous partagerez les connaissances de nos bateliers qui vous raconteront l’histoire du Cher et vous expliqueront le fonctionnement et l’ingéniosité des barrages à aiguilles, inventés en 1834. Vous découvrirez une flore et une faune diversifiées, des maisons typiques, des moulins, manoirs et châteaux accrochés sur les flancs ainsi que le charme des
écluses manuelles et des maisons éclusières.
Tout en contemplant les lueurs du soleil couchant, vous goûterez les spécialités locales en accord mets et vins
Tarifs par personne:
Adultes 49€, E 19 .
Athée-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 49 92 73 82 contact@terreettresorsdetouraine.fr
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English :
Wednesday evenings
July: 7:00 p.m. / August: 6:30 p.m. / September: 6:00 p.m.
Guaranteed departure for 6 people or upon request for groups.
Board near the town of Bléré on a “toue cabanée,” a traditional flat-bottomed boat, for a 2- to 3-hour cruise. You’ll learn from our boat
L’événement Balade gourmande en bateau Athée-sur-Cher a été mis à jour le 2026-07-24 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER
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