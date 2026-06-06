Molezon

BALADE GOURMANDE

Molezon Lozère

Tarif : 24 – 24 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12

Prenez le temps de savourer les Cévennes autrement. Au fil du sentier, les rencontres rythment la marche. Des producteurs passionnés vous ouvrent leurs portes vins du terroir, vinaigre de cidre, châtaignes et autres douceurs locales. La sortie se termine autour d’un pique-nique. Durée 3h. Sur réservation.

Prenez le temps de savourer les Cévennes autrement. Depuis l’église romane de Molezon, cette balade gourmande vous invite à cheminer en passant par les châtaigneraies et paysages ouverts sur les vallées cévenoles. Au fil du sentier, les rencontres rythment la marche. Des producteurs passionnés vous ouvrent leurs portes pour partager leur savoir faire, leur histoire et l’amour des Cévennes. On écoute, on échange… puis vient le moment de goûter vins du terroir, vinaigre de cidre, châtaignes et autres douceurs locales réveillent les papilles.

La sortie se termine par un moment convivial autour d’un pique-nique à l’église de Molezon. Vous repartez avec un petit souvenir gourmand un pot de confiture de châtaignes, pour prolonger le plaisir chez vous.

♻️ Nous serons dans un espace naturel sensible, en aire d’adhésion du Parc National des Cévennes. Pour préserver ce milieu, merci de privilégier un pique-nique avec peu d’emballages et de prévoir un contenant pour emporter tous vos déchets avec vous.

Avec la participation de

– Ségolène, du domaine Les Audacieuses, qui proposera une dégustation de son vin et de son vinaigre de cidre.

– Sidonie, pour une visite de sa châtaigneraie et une dégustation de son Délice de marrons .

Pensez à prendre avec vous

– Votre pique-nique et de l’eau en quantité suffisante (minimum 1L)

– Casquette ou chapeau

– Crème solaire

– Chaussures adaptées à la marche

Et n’oubliez pas Votre bonne humeur !

Durée 3h. Les mercredis matin en juillet et août (du 15 juillet au 12 août inclus) et organisée à la demande toute l’année (minimum 3 personnes). Sur réservation. Dès 7 ans.

Tarifs Adulte 24 € Enfant (de 12 à 18 ans) 8 € Enfant (de 7 à 12 ans) gratuit Famille (2 adultes + 2 enfants) 45 € .

Molezon 48110 Lozère Occitanie +33 6 60 88 54 39 contact.naturaloha@gmail.com

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English :

Take the time to enjoy the Cévennes in a different way. Along the way, encounters punctuate your walk. Passionate producers open their doors to you: local wines, cider vinegar, chestnuts and other local delicacies. The walk ends with a picnic. Duration: 3 hours. Reservations required.

L’événement BALADE GOURMANDE Molezon a été mis à jour le 2026-06-06 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère