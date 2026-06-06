UN ÉTÉ AVEC LE PARC CHAUVES SOURIS ET AUTRES CRÉATURES DE LA NUIT Molezon mardi 18 août 2026.

Molezon

UN ÉTÉ AVEC LE PARC CHAUVES SOURIS ET AUTRES CRÉATURES DE LA NUIT

Magnanerie de la Roque Molezon Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 19:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

A la tombée du jour, partez pour une balade entre paysages et patrimoines culturels, à la rencontre des chauves-souris et autres discrètes créatures de la nuit. Durée 2h30. Tout public, dès 7 ans. Informations et réservations auprès de l’Office de tourisme des Cévennes au Mont Lozère.

Une fois n’est pas coutume, le Parc national des Cévennes vous promet un nouvel été riche en découvertes et en partage. Au cours de ces deux mois, 135 animations variées et gratuites attendent petits et grands, curieux de nature et de culture.

A la tombée du jour, partez pour une balade entre paysages et patrimoines culturels, à la rencontre des chauves-souris et autres discrètes créatures de la nuit.

Départ 19h, durée 2h30 Rdv parking de la Magnanerie de la Roque Tout public, à partir de 7 ans.

Informations et réservations auprès de l’Office de tourisme des Cévennes au Mont Lozère. .

Magnanerie de la Roque Molezon 48110 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94 info@cevennes-montlozere.com

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English :

At dusk, set off on a walk through landscapes and cultural heritage, to meet bats and other discreet creatures of the night. Duration: 2h30. Suitable for all ages 7 and up. Information and bookings at Office de tourisme des Cévennes au Mont Lozère.

L’événement UN ÉTÉ AVEC LE PARC CHAUVES SOURIS ET AUTRES CRÉATURES DE LA NUIT Molezon a été mis à jour le 2026-06-06 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère