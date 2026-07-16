CÉVENNES – Chauves-souris et autres créatures de la nuit, Parking de la Magnanerie de la Roque, Molezon

mardi 18 août 2026 · Parking de la Magnanerie de la Roque · Molezon

Informations pratiques

CÉVENNES – Chauves-souris et autres créatures de la nuit Mardi 18 août, 19h00 Parking de la Magnanerie de la Roque Lozère

Gratuit (?), sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-18T19:00:00+02:00 – 2026-08-18T21:30:00+02:00

Fin : 2026-08-18T19:00:00+02:00 – 2026-08-18T21:30:00+02:00

Aux côtés d’une médiatrice du musée Maison Rouge et d’un agent du Parc national, vous cheminerez sur le sentier de la Roque, entre châtaigniers, chênes verts et mûriers. Une fois la nuit tombée, les chauves-souris sortent de la magnanerie, ancien lieu de production de soie, où elles ont trouvé refuge. D’autres espèces nocturnes pourraient aussi se montrer, qui sait. Une balade pour mieux connaître ces animaux fascinants et les milieux qu’ils habitent !

Communes traversées : Molezon

Informations et réservations OT des Cévennes au Mont Lozère 04 66 45 81 94

Organisateur : Parc national des Cévennes et Maison Rouge, musée des vallées cévenoles

Intervenant : Emilie Beaudon (Musée Maison Rouge) et Laurent Bélier (PNC)

Tout public, à partir de 7 ans

Réservation : OT des Cévennes au Mont Lozère 04 66 45 81 94

Rdv parking de la Magnanerie de la Roque.

Parking de la Magnanerie de la Roque Magnanerie de la Roque Molezon 48110 Lozère Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 45 81 94 »}] https://destination.cevennes-parcnational.fr/event/2667-Chauves-souris-et-autres-creatures-de-la-nuit

À la tombée du jour, partez pour une balade entre paysages et patrimoines culturels, à la rencontre des chauves-souris et autres discrètes créatures de la nuit.