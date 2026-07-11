PHILIPPE GUITTON & ARTISTES INVITÉS Molezon
jeudi 20 août 2026 · Molezon
Informations pratiques
Molezon
PHILIPPE GUITTON & ARTISTES INVITÉS
Eglise de Molezon Molezon Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-08-20
Exposition de Philippe Guitton et artistes invités en hommage à Caroline Sagot-Duvauroux peinture, dessin, objets, lectures, danse… Vernissage mardi 20 août, à 19h, avec une lecture musicale d’après Le Buffre de Caroline Sagot-Duvauroux.
Exposition du 20 au 31 août à l’église de Molezon.
Exposition de Philippe Guitton et artistes invités en hommage à Caroline Sagot-Duvauroux peinture, dessin, objets, lectures, danse…
Vernissage Mardi 20 août, à 19h, avec Un chant d’été nu pour tenir tout l’hiver Lecture musicale d’après Le Buffre de Caroline Sagot-Duvauroux. Anne Tixier violoncelle & Brigitte Agulhon voix. .
Eglise de Molezon Molezon 48110 Lozère Occitanie eglisedemolezon@gmail.com
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English :
Exhibition by Philippe Guitton and guest artists in tribute to Caroline Sagot-Duvauroux: painting, drawing, objects, readings, dance… Opening reception—Tuesday, August 20, at 7 p.m., featuring a musical reading based on “Le Buffre” by Caroline Sagot-Duvauroux.
L’événement PHILIPPE GUITTON & ARTISTES INVITÉS Molezon a été mis à jour le 2026-07-11 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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