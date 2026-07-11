Informations pratiques

Molezon

PHILIPPE GUITTON & ARTISTES INVITÉS

Eglise de Molezon Molezon Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-08-20

Exposition de Philippe Guitton et artistes invités en hommage à Caroline Sagot-Duvauroux peinture, dessin, objets, lectures, danse… Vernissage mardi 20 août, à 19h, avec une lecture musicale d’après Le Buffre de Caroline Sagot-Duvauroux.

Exposition du 20 au 31 août à l’église de Molezon.

Exposition de Philippe Guitton et artistes invités en hommage à Caroline Sagot-Duvauroux peinture, dessin, objets, lectures, danse…

Vernissage Mardi 20 août, à 19h, avec Un chant d’été nu pour tenir tout l’hiver Lecture musicale d’après Le Buffre de Caroline Sagot-Duvauroux. Anne Tixier violoncelle & Brigitte Agulhon voix. .

Eglise de Molezon Molezon 48110 Lozère Occitanie eglisedemolezon@gmail.com

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English :

Exhibition by Philippe Guitton and guest artists in tribute to Caroline Sagot-Duvauroux: painting, drawing, objects, readings, dance… Opening reception—Tuesday, August 20, at 7 p.m., featuring a musical reading based on “Le Buffre” by Caroline Sagot-Duvauroux.

L’événement PHILIPPE GUITTON & ARTISTES INVITÉS Molezon a été mis à jour le 2026-07-11 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère