Chauves souris et autres créatures de la nuit, Molezon, Molezon

Informations pratiques

Chauves souris et autres créatures de la nuit Mardi 18 août, 19h00 Molezon Lozère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-18T19:00:00+02:00 – 2026-08-18T21:30:00+02:00

Fin : 2026-08-18T19:00:00+02:00 – 2026-08-18T21:30:00+02:00

À la tombée du jour, partez pour une balade entre paysages et patrimoines culturels, à la rencontre des chauves-souris et autres discrètes créatures de la nuit.

Aux côtés d’une médiatrice de Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles et d’un agent du Parc National, vous cheminerez sur le sentier de la magnanerie de la Roque, entre châtaigniers, chênes verts et mûriers. Une fois la nuit tombée, les chauves-souris sortent de la magnanerie, ancien lieu d’élevage des vers à soie, où elles ont trouvé refuge. D’autres espèces nocturnes pourraient aussi se montrer, qui sait ? Une balade pour mieux connaître ces animaux fascinants et les milieux qu’ils habitent !

Durée : 2h30

Gratuit.

Tout public, à partir de 7 ans.

RDV sur le parking de la Magnanerie de la Roque, au bord de la D983 (route de la Vallée Française) .

Informations et réservations : OT des Cévennes au Mont Lozère 04 66 45 81 94.

Molezon Magnanerie de la Roque, 48110 Molezon Molezon 48110 Lozère Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 45 81 94. »}]

Balade commentée à la magnanerie de La Roque En partenariat avec le Parc National des Cévennes