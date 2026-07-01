PORTRAITS & PAYSAGES Molezon
mardi 28 juillet 2026 · Molezon
Informations pratiques
Molezon
PORTRAITS & PAYSAGES
Eglise de Molezon Molezon Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-07-28
Une exposition d’une collection particulière et des artistes invités peintures, dessins, sculptures, photographies… Vernissage mardi 28 juillet à 18h. Finissage mardi 11 août à 18h, avec Portraits Cévenols de Gilbert Léautier, lus par Gérard Franc.
Exposition du 28 juillet au 11 août à l’église de Molezon.
Portraits & Paysages est une exposition d’une collection particulière et des artistes invités peintures, dessins, sculptures, photographies…
Vernissage Mardi 28 juillet, de 18h à 20h.
Finissage Mardi 11 août, de 18h à 20h. Avec Portraits Cévenols de Gilbert Léautier, lus par Gérard Franc. .
Eglise de Molezon Molezon 48110 Lozère Occitanie eglisedemolezon@gmail.com
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English :
An exhibition featuring a private collection and guest artists: paintings, drawings, sculptures, photographs… Opening reception—Tuesday, July 28, at 6:00 p.m. Closing reception—Tuesday, August 11, at 6 p.m., featuring “Portraits C%E9venols” by Gilbert L%E9autier, read by G%E9rard Franc.
L’événement PORTRAITS & PAYSAGES Molezon a été mis à jour le 2026-07-11 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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