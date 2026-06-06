Molezon

ESCAPADE SONORE À LA MAGNANERIE DE LA ROQUE

Molezon Lozère

Tarif : 26 – 26 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13

La sortie débute par une marche de 2h avec un approche patrimoniale autour de l’histoire séricicole des Cévennes. Un pique-nique est ensuite partagé dans la prairie, suivi d’une séance de sonothérapie. Durée 4h. Dès 8 ans. Sur réservation.

Au départ de la Magnanerie de la Roque, en fin de journée, la sortie débute par une marche d’environ 2h avec un approche patrimoniale autour du site et de l’histoire séricicole des Cévennes. Un pique-nique est ensuite partagé dans la prairie, suivi d’un temps d’écoute active des sons naturels. Puis, une séance de sonothérapie, animée par Florence Giacalone, l’aide d’instruments favorisants une relaxation profonde, invite à affiner la perception sensorielle et à entrer en douceur dans la nuit.

A la tombée du jour, les étoiles apparaissent progressivement dans l’un des plus beaux ciels d’Europe, au cœur de la Réserve Internationale de Ciel Etoilé (RICE). L’observation se fait à l’œil nu, dans une approche contemplative. Une courte marche nocturne permet de revenir aux véhicules, en restant attentifs aux manifestations de la biodiversité nocturne.

♻️ Nous serons dans un espace naturel sensible, en aire d’adhésion du Parc National des Cévennes. Pour préserver ce milieu, merci de privilégier un pique-nique avec peu d’emballages et de prévoir un contenant pour emporter tous vos déchets avec vous.

> La sonothérapie, qu’es aquo ?

La sonothérapie existe depuis des siècles, non seulement en orient avec l’utilisation d’instruments tels que les bols tibétains et les gongs mais aussi dans l’antiquité ou le chant était utilisé comme technique de relaxation. Le principe est simple utiliser la vibration ainsi que la fréquence de certains instruments pour apaiser le stress, les tensions (physiques et psychologiques) et clarifier l’esprit.

Tel un galet lancé dans l’eau, les ondes vont se propager dans tout le corps. Associée à un environnement naturel paisible, cette pratique invite à un bien-être mental et corporel.

Pensez à prendre avec vous

– Votre pique-nique et de l’eau en quantité suffisante (minimum 1L)

– Chaussures adaptées à la marche

– Une serviette de plage ou fouta pour vous allonger dans l’herbe

– Une veste type polaire pour la soirée

– Une lampe de poche

Et n’oubliez pas Votre bonne humeur !

Durée 4h. Les jeudis soir en juillet et août (du 16 juillet au 13 août inclus) et organisée à la demande toute l’année (minimum 3 personnes). Sur réservation. Dès 8 ans.

Tarifs pour la balade guidée Adulte 16 € Enfant (de 8 à 18 ans) 8 €

Tarifs pour la séance de sonothérapie, à régler auprès de la sonothérapeute Adulte 10 € Enfant 5 € .

Molezon 48110 Lozère Occitanie +33 6 60 88 54 39 contact.naturaloha@gmail.com

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English :

The outing begins with a 2-hour walk, focusing on the history of sericulture in the Cévennes. A picnic is then shared in the meadow, followed by a session of sound therapy. Duration: 4 hours. Ages 8 and up. Reservations required.

L’événement ESCAPADE SONORE À LA MAGNANERIE DE LA ROQUE Molezon a été mis à jour le 2026-06-06 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère