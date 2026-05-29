VISITE PATRIMOINE: LE CHÂTEAU DE MOLEZON ET SA CHÂTAIGNERAIE Molezon mardi 7 juillet 2026.

Molezon

VISITE PATRIMOINE: LE CHÂTEAU DE MOLEZON ET SA CHÂTAIGNERAIE

1 chemin du château Molezon Lozère

Tarif : 8 – 8 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04

Découvrez le château de Molezon en cours de restauration et sa châtaigneraie ancestrale. Dégustation et vente de délices de marrons en fin de visite. Réservation obligatoire places limitées.

Découvrez le château de Molezon en cours de restauration et sa châtaigneraie ancestrale. Dégustation et vente de délices de marrons en fin de visite. Réservation obligatoire places limitées.

– tarifs et modes de règlement:

Adulte: 8 euros,

Enfant: gratuit.

Espèces, chèque ou virement Wero.

– chien admis en laisse.

– modalités d’inscription ou de réservation: par email ou par téléphone

– coordonnées de l’organisateur Sidonie à chateaudemolezon@gmail.com 06.28.73.16.51 .

1 chemin du château Molezon 48110 Lozère Occitanie +33 6 28 73 16 51 chateaudemolezon@gmail.com

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English :

Discover the Château de Molezon, currently being restored, and its ancestral chestnut grove. Tasting and sale of chestnut delights at the end of the tour. Reservations essential, places limited.

L’événement VISITE PATRIMOINE: LE CHÂTEAU DE MOLEZON ET SA CHÂTAIGNERAIE Molezon a été mis à jour le 2026-05-29 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère