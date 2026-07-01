UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Molezon

FA CALOR MAMÉ Molezon

vendredi 24 juillet 2026 · Molezon

FA CALOR MAMÉ Molezon

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Eglise de Molezon
Ville
48110 Molezon
Département
Lozère
Tarif
10 10 Participation libre

Molezon

FA CALOR MAMÉ

Eglise de Molezon Molezon Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-07-24 21:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Spectacle danse, projection et violon chant occitan à la sortie de résidence de la création Fa Calor Mamé par la Cie Les Fugitives.
Vendredi 24 juillet, à 20h, l’église de Molezon accueille un spectacle danse, projection et violon chant occitan. Cet évènement est organisé à l’occasion de la sortie de résidence de la création Fa Calor Mamé, un solo qui réfléchit sur le regard intergénérationnel, qu’est qu’il nous reste d’un regard.

Participation libre conseillé à 10 €.   .

Eglise de Molezon Molezon 48110 Lozère Occitanie   compagnielesfugitives@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A performance featuring dance, video projections, and violin and Occitan singing to mark the end of the residency for the production *Fa Calor Mamé* by the Les Fugitives dance company.

L’événement FA CALOR MAMÉ Molezon a été mis à jour le 2026-07-09 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

À voir aussi à Molezon (Lozère)