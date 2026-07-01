FA CALOR MAMÉ Molezon
vendredi 24 juillet 2026 · Molezon
Informations pratiques
Molezon
FA CALOR MAMÉ
Eglise de Molezon Molezon Lozère
Tarif : 10 – 10 – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-07-24 21:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Spectacle danse, projection et violon chant occitan à la sortie de résidence de la création Fa Calor Mamé par la Cie Les Fugitives.
Vendredi 24 juillet, à 20h, l’église de Molezon accueille un spectacle danse, projection et violon chant occitan. Cet évènement est organisé à l’occasion de la sortie de résidence de la création Fa Calor Mamé, un solo qui réfléchit sur le regard intergénérationnel, qu’est qu’il nous reste d’un regard.
Participation libre conseillé à 10 €. .
Eglise de Molezon Molezon 48110 Lozère Occitanie compagnielesfugitives@gmail.com
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English :
A performance featuring dance, video projections, and violin and Occitan singing to mark the end of the residency for the production *Fa Calor Mamé* by the Les Fugitives dance company.
L’événement FA CALOR MAMÉ Molezon a été mis à jour le 2026-07-09 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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