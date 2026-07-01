Informations pratiques

Molezon

YOGA DEVANT L’ÉGLISE

Eglise de Molezon Molezon Lozère

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Cours de yoga en extérieur tous les mercredis (dans l’église en cas de pluie). Réservation indispensable. A partir de 10 ans.

Cours de yoga en extérieur devant l’église de Molezon, tous les mercredis à 19h, du 15 juillet au 19 août. Offrez-vous une pause yoga !

Les cours auront lieu dans l’église en cas de pluie. Réservation indispensable par téléphone ou mail. Prix 6,5 € par personne. Ouvert à tous à partir de 10 ans. .

Eglise de Molezon Molezon 48110 Lozère Occitanie +33 6 87 99 45 56 contact.ondulance@gmail.com

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English :

Outdoor yoga classes every Wednesday (in the church if it rains). Reservations required. Ages 10 and up.

L’événement YOGA DEVANT L’ÉGLISE Molezon a été mis à jour le 2026-07-11 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère