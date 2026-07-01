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AGENDA · Molezon

YOGA DEVANT L’ÉGLISE Molezon

mercredi 15 juillet 2026 · Molezon

YOGA DEVANT L’ÉGLISE Molezon

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Adresse
Eglise de Molezon
Ville
48110 Molezon
Département
Lozère
Tarif
6.5 6.5 Adulte

Molezon

YOGA DEVANT L’ÉGLISE

Eglise de Molezon Molezon Lozère

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Cours de yoga en extérieur tous les mercredis (dans l’église en cas de pluie). Réservation indispensable. A partir de 10 ans.
Cours de yoga en extérieur devant l’église de Molezon, tous les mercredis à 19h, du 15 juillet au 19 août. Offrez-vous une pause yoga !

Les cours auront lieu dans l’église en cas de pluie. Réservation indispensable par téléphone ou mail. Prix 6,5 € par personne. Ouvert à tous à partir de 10 ans.   .

Eglise de Molezon Molezon 48110 Lozère Occitanie +33 6 87 99 45 56  contact.ondulance@gmail.com

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English :

Outdoor yoga classes every Wednesday (in the church if it rains). Reservations required. Ages 10 and up.

L’événement YOGA DEVANT L’ÉGLISE Molezon a été mis à jour le 2026-07-11 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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