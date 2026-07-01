YOGA DEVANT L’ÉGLISE Molezon
mercredi 15 juillet 2026 · Molezon
Informations pratiques
Molezon
YOGA DEVANT L’ÉGLISE
Eglise de Molezon Molezon Lozère
Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Cours de yoga en extérieur tous les mercredis (dans l’église en cas de pluie). Réservation indispensable. A partir de 10 ans.
Cours de yoga en extérieur devant l’église de Molezon, tous les mercredis à 19h, du 15 juillet au 19 août. Offrez-vous une pause yoga !
Les cours auront lieu dans l’église en cas de pluie. Réservation indispensable par téléphone ou mail. Prix 6,5 € par personne. Ouvert à tous à partir de 10 ans. .
Eglise de Molezon Molezon 48110 Lozère Occitanie +33 6 87 99 45 56 contact.ondulance@gmail.com
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English :
Outdoor yoga classes every Wednesday (in the church if it rains). Reservations required. Ages 10 and up.
L’événement YOGA DEVANT L’ÉGLISE Molezon a été mis à jour le 2026-07-11 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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